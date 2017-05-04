На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Національний банк України на 4 травня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 4 травня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1066,190600;
Срiбло — 14,368810;
Платина — 787,939002;
Паладiй — 683,6315.
Порівняно з 3 травня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото знизилась; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій стала меншою.