На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 4 мая установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1066,190600;

Серебро — 14,368810;

Платина — 787,939002;

Палладий — 683,6315.

По сравнению с 3 мая, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото снизилась; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий стала меньше.