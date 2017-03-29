На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 29 березня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1096,258554;



Срiбло — 15,642783;



Платина — 851,894708;



Паладiй — 700,175479.



Порівняно з 28 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій зменшилася.