На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 29 марта установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1096,258554;



Серебро - 15,642783;



Платина - 851,894708;



Палладий - 700,175479.



По сравнению с 28 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий уменьшилась.