На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальный банк Украины на 29 марта 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 29 марта установил такие цены на банковские металлы:
-
- Золото - +1096,258554;
-
- Серебро - 15,642783;
-
- Платина - 851,894708;
-
- Палладий - 700,175479.
-
По сравнению с 28 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий уменьшилась.