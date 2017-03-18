На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 18 березня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1066,331967;



Срiбло — 15,144704;



Платина — 809,279476;



Паладiй — 645,341840.



Порівняно з 16 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло також збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій дещо впала.