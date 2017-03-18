На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Національний банк України на 18 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 18 березня встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1066,331967;
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- Срiбло — 15,144704;
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- Платина — 809,279476;
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- Паладiй — 645,341840.
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Порівняно з 16 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло також збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій дещо впала.