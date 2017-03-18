На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 18 марта установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1066,331967;



Серебро - 15,144704;



Платина - 809,279476;



Палладий - 645,341840.



По сравнению с 16 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро также увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий несколько упала.