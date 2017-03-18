На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Национальный банк Украины на 18 марта 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 18 марта установил такие цены на банковские металлы:
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- Золото - +1066,331967;
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- Серебро - 15,144704;
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- Платина - 809,279476;
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- Палладий - 645,341840.
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По сравнению с 16 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро также увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий несколько упала.