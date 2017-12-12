На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національний банк України на 12 грудня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 12 грудня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1088,055517;
Срiбло — 13,814981;
Платина — 778,210734;
Паладiй — 880,285454.
Порівняно з 11 грудня, ситуація з курсом банківських металів 12 грудня склалась наступна: золото та срібло подорожчали, а платина та паладій впали в ціні.