На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 12 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1088,055517;

Серебро — 13,814981;

Платина — 778,210734;

Палладий — 880,285454.

По сравнению с 11 декабря, ситуация с курсом банковских металлов 12 декабря сложилась следующая: золото и серебро подорожали, а платина и палладий упали в цене.