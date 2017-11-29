На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Національний банк України на 29 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 29 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1116,092733;
Срiбло — 14,747610;
Платина — 819,023820;
Паладiй — 866,541011.
Порівняно з 28 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото та срібло подешевшали, а вартість платини та паладію стала більшою.