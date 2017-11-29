На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 29 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1116,092733;

Срiбло — 14,747610;

Платина — 819,023820;

Паладiй — 866,541011.

Порівняно з 28 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото та срібло подешевшали, а вартість платини та паладію стала більшою.