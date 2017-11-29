На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 29 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1116,092733;

Серебро — 14,747610;

Платина — 819,023820;

Палладий — 866,541011.

По сравнению с 28 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась такая: золото и серебро подешевели, а стоимость платины и палладия стала больше.