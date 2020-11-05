На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національний банк України на 5 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 748.6095 грн;
Срібло — 22.1239 грн;
Платина — 800.4185 грн;
Паладій — 2 099.7245 грн.
У порівнянні з 4 листопада курс усіх зазначених металів впав, окрім паладія — його ціна зросла.