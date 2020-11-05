На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 5 ноября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 748.6095 грн;
Серебро — 22.1239 грн;
Платина — 800.4185 грн;
Палладий — 2 099.7245 грн.
По сравнению с 4 ноября курс всех указанных металлов упал, кроме палладия — его цена возросла.