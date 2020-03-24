На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Національний банк України на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1 371,524485 грн;
Срібло — 11,594524 грн;
Платина — 560,218721 грн;
Паладій — 1 465,135563 грн.
У порівнянні з 23 березня курс усіх зазначених металів зріс, окрім паладія, курс якого впав.