На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Национальный банк Украины на 24 марта 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1 371,524485 грн;
Серебро - 11,594524 грн;
Платина - 560,218721 грн;
Палладий - 1 465,135563 грн.
По сравнению с 23 марта курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.