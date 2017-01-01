На Софійській площі відбулася зустріч Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На Софійській площі відбулася зустріч Нового року, передає кореспондент УНН.
На Софійській площі у Києві відбувся святковий концерт за участю популярних українських виконавців.
Виступили Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, зірки української академічної, естрадної, джазової, народної музики.
Окрім того, на свято завітали шоу-група “Prime”, Квартет тенорів від капели Ревуцького, а також артисти: Лев Ремєньов, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова та скрипаль В’ячеслав Кондрат’єв, гурти “Електронмаш”, “Мorphom”, “ГуляйГород”.