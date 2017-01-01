На Софийской площади состоялась встреча Нового года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. На Софийской площади состоялась встреча Нового года, передает корреспондент УНН.
На Софийской площади в Киеве состоялся праздничный концерт с участием популярных украинских исполнителей.
Выступили Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки.
Кроме того, на праздник пришли шоу-группа "Prime", Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременьов, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев, группы "Электронмаш", "Мorphom "," ГуляйГород ".