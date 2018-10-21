На шахті в Китаї стався гірський удар: 22 гірники заблоковані під землею

"22 гірники опинилися заблокованими в результаті гірського удару, що стався в суботу ввечері на одній з вугільних шахт в провінції Шаньдун на сході Китаю", - йдеться в повідомленні.



Ресурс також уточнив, що, за повідомленням місцевої влади, аварія сталася приблизно о 23:00 на вугільній шахті в повіті Юньчен. За даними видання, в даний час вентиляція вугільної шахти відновлено, ведеться рятувальна операція.



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Нагадаємо, в серпні поточного року в результаті аварії з викидом вугілля і газу на шахті "Цзимуцзя" в селищі Шіцяо міста Паньчжоу провінції Гуйчжоу (південний Китай) загинуло 13 гірників.