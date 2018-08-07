В шахте в Китае произошел взрыв: есть жертвы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29154 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 92049 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120990 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128738 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167544 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152761 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140612 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130392 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180163 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 40385 просмотра
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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255776 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

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В шахте в Китае произошел взрыв: есть жертвы

В шахте в Китае произошел взрыв: есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Четыре горняка погибли, еще девять пропали без вести в результате выброса угля и газа на одной из шахт на территории города Паньчжоу провинции Гуйчжоу в юго-западном Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Авария произошла в понедельник примерно в 21:10. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в штате Идальго в Мексике обрушилась нелегально работавшая шахта по добыче мрамора. Под завалами в районе Мадеро оказались несколько горняков. Сообщается о гибели трех человек.

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Служба спасения Китая в среду, 6 июня, освободила 23 человека, заблокированных под землей в результате взрыва на железном руднике в городском округе Бэньси (провинция Ляонин), который унес жизни 11 человек.

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