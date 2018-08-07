В шахте в Китае произошел взрыв: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Четыре горняка погибли, еще девять пропали без вести в результате выброса угля и газа на одной из шахт на территории города Паньчжоу провинции Гуйчжоу в юго-западном Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Авария произошла в понедельник примерно в 21:10. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, в штате Идальго в Мексике обрушилась нелегально работавшая шахта по добыче мрамора. Под завалами в районе Мадеро оказались несколько горняков. Сообщается о гибели трех человек.
Ранее, в Грузии в шахте имени Миндели погибли 4 человека.
Служба спасения Китая в среду, 6 июня, освободила 23 человека, заблокированных под землей в результате взрыва на железном руднике в городском округе Бэньси (провинция Ляонин), который унес жизни 11 человек.