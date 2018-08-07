У шахті в Китаї стався вибух: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Чотири гірники загинули, ще дев'ять пропали безвісти в результаті викиду вугілля і газу на одній з шахт на території міста Паньчжоу провінції Гуйчжоу в південно-західному Китаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Аварія сталася в понеділок приблизно о 21:10. В даний час пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, в штаті Ідальго в Мексиці обрушилася нелегальна шахта з видобутку мармуру. Під завалами в районі Мадеро виявилися кілька гірників. Повідомляється про загибель трьох людей.
Раніше, в Грузії в шахті імені Мінделі загинули 4 людини.
Служба порятунку Китаю в середу, 6 червня, звільнила 23 людини, заблокованих під землею в результаті вибуху на залізному руднику в міському окрузі Беньсі (провінція Ляонін), який забрав життя 11 осіб.