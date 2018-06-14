На саміті ЄС збираються підтвердити продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Лідери ЄС порушать на саміті в Брюсселі 28-29 червня питання про продовження економічних санкцій проти РФ, яке вони збираються підтвердити. Про це з посиланням на прес-службу Європейської ради повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Я очікую, що лідери висловлять політичну підтримку продовженню санкцій, пов'язаних з Україною та Кримом", - зазначив представник прес-служби.
При цьому він додав, що до офіційного порядку денного саміту тема санкцій не належить, проте входить обговорення наслідків "справи Скрипаля".
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей запевнила, що санкції проти Росії будуть збережені і розширені.