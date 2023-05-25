На росії горить будівля міноборони - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У будівлі міноборони рф виникла пожежа. На місці вже працюють екстрені служби, повідомляють у телеграм-каналах, пише УНН.
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Повідомляється, що пожежа виникла на одному з балконів будівлі, над нею підіймається стовп диму.
Однак росЗМІ спростовує інформацію про ймовірну пожежу.
"Факт загоряння не підтверджено, оскільки після прибуття пожежних підрозділу загоряння не виявлено. Так само як і відомостей про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні пресслужби міноборони.
Нагадаємо
У москві, росія, сталась пожежа на набережній.