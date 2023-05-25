На россии горит здание минобороны - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В здании минобороны рф возник пожар. На месте уже работают экстренные службы, сообщают в телеграмм-каналах, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что пожар возник на одном из балконов здания, над ним поднимается столб дыма.
Но росСМИ не подверждают информацию о возмжном пожаре.
"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении пресс-службы столичного управления.
Напомним
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