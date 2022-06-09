На Рівненщині виявили 66 підприємств, які потенційно фінансують агресію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Рівненській області виявили 66 підприємств, які потенційно можуть фінансувати збройну агресію росії проти України. Як інформує Рівненська обласна прокуратура, суб’єкти господарювання перевіряють правоохоронні органи, передає УНН.
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Повідомляється, що на Рівненщині перевіряють 66 суб’єктів господарювання, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є фізичні або юридичні особи росії та білорусі. Правоохоронці у найкоротші терміни мають виявити усі підприємства та колаборантів, які працюють на Рівненщині, але власники яких при цьому підтримують та фінансують військових країни-агресора.
Загалом правоохоронними органами області з початку збройної агресії до ЄРДР внесено відомості про майже 200 кримінальних правопорушень, вчинених російськими військовослужбовцями.
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На Житомирщині затримали агентку військової розвідки рф, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників.