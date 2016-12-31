На Рівненщині відкрили 16 пунктів обігріву для людей

Такі пункти діють у Володимирецькому, Гощанському, Демидівському, Зарічненському, Здолбунівському, Корецькому, Млинівському, Радивилівському та Сарненському. Також вони запрацюють у містах Дубно, Вараш та Рівне.

Водночас рівненські рятувальники у разі необхідності розгортатимуть мобільні пункти обігріву.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, двох людей госпіталізували з обмороженням кінцівок у Кропивницькому.