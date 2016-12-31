На Рівненщині відкрили 16 пунктів обігріву для людей
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. На Рівненщині 16 пунктів обігріву запрацювали при установах соціального захисту населення. Їх облаштували в 9 районах області. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС у Рівненській області, повідомляє УНН.
Такі пункти діють у Володимирецькому, Гощанському, Демидівському, Зарічненському, Здолбунівському, Корецькому, Млинівському, Радивилівському та Сарненському. Також вони запрацюють у містах Дубно, Вараш та Рівне.
Водночас рівненські рятувальники у разі необхідності розгортатимуть мобільні пункти обігріву.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, двох людей госпіталізували з обмороженням кінцівок у Кропивницькому.