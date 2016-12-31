В Ровенской области открыли 16 пунктов обогрева для людей
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Ровенской области 16 пунктов обогрева заработали при учреждениях социальной защиты населения. Их обустроили в 9 районах области. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС в Ровенской области, сообщает УНН.
Такие пункты действуют в Владимирецком, Гощанском, Демидовском, Заречненском, Здолбуновском, Корецком, Млиновском, Радивиловском и Сарненском районах. Также они заработают в городах Дубно, Вараш и Ровно.
В то же время, ровенские спасатели в случае необходимости будут разворачивать мобильные пункты обогрева.
Напомним, как сообщал УНН, двух человек госпитализировали с обморожением конечностей в Кропивницком.