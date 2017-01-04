На Рівненщині тепловоз протягнув чоловіка майже 50 м

Чоловік вчора близько 15:00 повертався додому з гостин та йшов залізничними коліями. Швидкісний поїзд, що їхав назустріч, він побачив, а от локомотив, який повільно рухався позаду, помітив запізно.

Чоловік зачепився одягом за тепловоз, який протягнув його майже 50 м. Очевидцем події стала випадкова перехожа, яка зчинила крик. Лише тоді машиніст зупинився. Швидка медична допомога доставила потерпілого до райлікарні, де його госпіталізували до травматологічного відділення. Відомості за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.