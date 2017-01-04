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28 березня, 20:29 • 34220 перегляди

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28 березня, 18:00 • 95439 перегляди

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На Рівненщині тепловоз протягнув чоловіка майже 50 м

На Рівненщині тепловоз протягнув чоловіка майже 50 м

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 4 січня. УНН. У центральній районній лікарні з черепно-мозковою травмою та переломами ноги нині перебуває 33-річний Андрій, житель селища Клевань. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він не побачив тепловоз, повідомляє УНН відділ комунікації поліції Рівненщини.

Чоловік вчора близько 15:00 повертався додому з гостин та йшов залізничними коліями. Швидкісний поїзд, що їхав назустріч, він побачив, а от локомотив, який повільно рухався позаду, помітив запізно.

Чоловік зачепився одягом за тепловоз, який протягнув його майже 50 м. Очевидцем події стала випадкова перехожа, яка зчинила крик. Лише тоді машиніст зупинився. Швидка медична допомога доставила потерпілого до райлікарні, де його госпіталізували до травматологічного відділення. Відомості за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Українські Національні Новини

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