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На Рівненщині підтверджено 6 нових випадків COVID-19

На Рівненщині підтверджено 6 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано шість нових випадків захворювання на COVID-19, загалом в області 402 випадки. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

"Станом на ранок 23 квітня на Рівненщині зафіксовано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Це 6 мешканців з міста Рівне. Вік хворих 28 – 76 років",- написав Коваль.

За його словами, таким чином у Рівненській області наразі маємо 402 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, з них 11 - летальних, 29 одужало.

"Наразі 107 хворих госпіталізовані і знаходяться у стаціонарах медзакладів першої хвилі, де лікують COVID-19. 4 з них у реанімації Сарненської ЦРЛ. Жоден пацієнт не підключений до ШВЛ. 289 людей знаходяться вдома під наглядом лікарів", - зазначив Коваль.

Також Коваль повідомив, що у Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці 123 проби для ПЛР-тестування. Про їх результати стане відомо згодом.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні.

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