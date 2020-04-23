На Рівненщині підтверджено 6 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано шість нових випадків захворювання на COVID-19, загалом в області 402 випадки. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
"Станом на ранок 23 квітня на Рівненщині зафіксовано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Це 6 мешканців з міста Рівне. Вік хворих 28 – 76 років",- написав Коваль.
За його словами, таким чином у Рівненській області наразі маємо 402 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, з них 11 - летальних, 29 одужало.
"Наразі 107 хворих госпіталізовані і знаходяться у стаціонарах медзакладів першої хвилі, де лікують COVID-19. 4 з них у реанімації Сарненської ЦРЛ. Жоден пацієнт не підключений до ШВЛ. 289 людей знаходяться вдома під наглядом лікарів", - зазначив Коваль.
Також Коваль повідомив, що у Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці 123 проби для ПЛР-тестування. Про їх результати стане відомо згодом.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні.