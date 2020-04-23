В Ровенской области подтверждено 6 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировано шесть новых случаев заболевания COVID-19, всего в области 402 случая. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на утро 23 апреля в Ровенской области зафиксировано 6 новых случаев заболевания COVID-19. Это 6 жителей из города Ровно. Возраст больных 28 - 76 лет", - написал Коваль.
По его словам, таким образом в Ровенской области сейчас имеем 402 случая заболевания коронавирусной болезни, из них 11 - летальных, 29 выздоровели.
"Сейчас 107 больных госпитализированы и находятся в стационарах медучреждений первой волны, где лечат COVID-19. 4 из них в реанимации Сарненской ЦРБ. Ни один пациент не подключен к ИВЛ. 289 человек находятся дома под наблюдением врачей", - отметил Коваль.
Также Коваль сообщил, что в Ровенском областном лабораторном центре на проверке 123 пробы для ПЦР-тестирования. Об их результатах станет известно позже.
Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные.