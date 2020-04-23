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В Ровенской области подтверждено 6 новых случаев COVID-19

В Ровенской области подтверждено 6 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11935 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировано шесть новых случаев заболевания COVID-19, всего в области 402 случая. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

"По состоянию на утро 23 апреля в Ровенской области зафиксировано 6 новых случаев заболевания COVID-19. Это 6 жителей из города Ровно. Возраст больных 28 - 76 лет", - написал Коваль.

По его словам, таким образом в Ровенской области сейчас имеем 402 случая заболевания коронавирусной болезни, из них 11 - летальных, 29 выздоровели.

"Сейчас 107 больных госпитализированы и находятся в стационарах медучреждений первой волны, где лечат COVID-19. 4 из них в реанимации Сарненской ЦРБ. Ни один пациент не подключен к ИВЛ. 289 человек находятся дома под наблюдением врачей", - отметил Коваль.

Также Коваль сообщил, что в Ровенском областном лабораторном центре на проверке 123 пробы для ПЦР-тестирования. Об их результатах станет известно позже.

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 - летальные.

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