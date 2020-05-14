На Рівненщині на COVID-19 захворіло вже 230 медиків та 80 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Рівненській області на COVID-19 захворіло 230 медиків та 80 дітей. Всього зафіксовано 1068 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.
"Станом на ранок 14 травня на Рівненщині зафіксовано 5 нових випадків захворювання на COVID-19", - написав Коваль.
За його словами, нові випадки зафіксовані в одного мешканця з міста Рівне та чотирьох мешканців Рівненського району (3-село Корнин, 1– село Городище). Вік захворілих від 4 до 63 років.
"Таким чином у Рівненській області наразі маємо 1068 випадків захворювання на коронавірус (на COVID-19 - ред.). З них – 230 медпрацівників, 80 – дітей", - зазначив Коваль.
Також він повідомив, що через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 24 людини. Одужало 255 хворих.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 16 847 випадків COVID-19, з них 456 - летальні.