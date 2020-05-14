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В Ровенской области на COVID-19 заболело уже 230 медиков и 80 детей

Киев • УНН

 • 11778 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Ровенской области на COVID-19 заболело 230 медиков и 80 детей. Всего зафиксировано 1068 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

В Ровенской области на COVID-19 заболело уже 230 медиков и 80 детей

"По состоянию на утро 14 мая в Ровенской области зафиксировано 5 новых случаев заболевания на COVID-19", - написал Коваль.

По его словам, новые случаи зафиксированы в одного жителя из города Ровно и четырех жителей Ровенского района (3-село Корнин, 1 село Городище). Возраст заболевших от 4 до 63 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1068 случаев заболевания на коронавирус (на COVID-19 - ред.). Из них - 230 медработников, 80 - детей", - отметил Коваль.

Также он сообщил, что из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 24 человека. Выздоровели 255 больных.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 847 случаев COVID-19, из них 456 - летальные.

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