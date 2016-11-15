На ринку нерухомості Броварів спостерігається переорієнтація купівельного попиту

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20343 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 39671 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64936 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135926 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199216 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190497 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211283 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196840 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152193 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152945 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
96 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123188 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34461 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74680 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53295 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 31823 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478233 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315619 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377964 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489696 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734104 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123188 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183281 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126115 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161036 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184221 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

На ринку нерухомості Броварів спостерігається переорієнтація купівельного попиту

На ринку нерухомості Броварів спостерігається переорієнтація купівельного попиту

Київ • УНН

 • 7624 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У ІV кварталі 2016 року на ринку нерухомості Броварів спостерігається переорієнтація купівельного попиту на квартири первинного ринку. Про це заявив експерт в сфері нерухомості Роман Яцків, повідомляє УНН з посиланням на “Domik.ua”.

Восени 2016 року покупці при виборі житла цікавляться одно- і двокімнатні квартирами, а ось квартири великої площі шукають рідше. Низький попит на три- і чотирикімнатні квартири пояснюється зростанням цін на житлово-комунальні послуги.

При виборі житлової нерухомості головним критерієм виступає вартість об’єкта.

“Така ситуація пояснюється девальвацією національної валюти і невисокою купівельною спроможністю українців. У більшості покупців є обмежений бюджет на придбання житла, за рамки якого вони не можуть виходити”, — зазначив фахівець ринку нерухомості.

Важливими чинниками, на які звертають увагу клієнти при купівлі житла в Броварах, є стан під’їзду, прибудинкової території та наявність дитячого майданчика.

Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.

Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.

При цьому на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,674.30
Золото
$3,190.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,883.59