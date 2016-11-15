На ринку нерухомості Броварів спостерігається переорієнтація купівельного попиту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У ІV кварталі 2016 року на ринку нерухомості Броварів спостерігається переорієнтація купівельного попиту на квартири первинного ринку. Про це заявив експерт в сфері нерухомості Роман Яцків, повідомляє УНН з посиланням на “Domik.ua”.
Восени 2016 року покупці при виборі житла цікавляться одно- і двокімнатні квартирами, а ось квартири великої площі шукають рідше. Низький попит на три- і чотирикімнатні квартири пояснюється зростанням цін на житлово-комунальні послуги.
При виборі житлової нерухомості головним критерієм виступає вартість об’єкта.
“Така ситуація пояснюється девальвацією національної валюти і невисокою купівельною спроможністю українців. У більшості покупців є обмежений бюджет на придбання житла, за рамки якого вони не можуть виходити”, — зазначив фахівець ринку нерухомості.
Важливими чинниками, на які звертають увагу клієнти при купівлі житла в Броварах, є стан під’їзду, прибудинкової території та наявність дитячого майданчика.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, в передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 кв. м, у новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.
При цьому на сьогоднішній день це один з найбільших житлових комплексів регіону, розрахований на 100 семиповерхових житлових будинків (10 тисяч квартир), з власною інфраструктурою, запроектованою за принципом “місто у місті”.