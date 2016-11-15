На рынке недвижимости Броваров наблюдается переориентация покупательского спроса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В IV квартал 2016 года на рынке недвижимости Броваров наблюдается переориентация покупательского спроса на квартиры первичного рынка. Об этом заявил эксперт в сфере недвижимости Роман Яцкив, сообщает УНН со ссылкой на "Domik.ua".
Осенью 2016 года покупатели при выборе жилья интересуются одно- и двухкомнатными квартирами, а вот квартиры большой площади ищут реже. Низкий спрос на трех- и четырехкомнатные квартиры объясняется ростом цен на жилищно-коммунальные услуги.
При выборе жилой недвижимости главным критерием выступает стоимость объекта.
"Такая ситуация объясняется девальвацией национальной валюты и невысокой покупательной способностью украинцев. У большинства покупателей ограничен бюджет на приобретение жилья, за рамки которого они не могут выходить", - отметил специалист рынка недвижимости.
Важными факторами, на которые обращают внимание клиенты при покупке жилья в Броварах, является состояние подъезда, придомовой территории и наличие детской площадки.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.
При этом на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10 тыс. квартир), с собственной инфраструктурой, спроектированной по принципу "город в городе".