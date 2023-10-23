На раніше окупованих територіях Київщині знайшли частину від ракети "Ураган"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Частину снаряда від «Урагана» виявили у лісі на Бучанщині, біля села Колонщина Макарівського району. Про це повідомила поліція Київської області, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що лісники поблизу села Колонщина на території, яка була окупована під час активних бойових дій у Київській області, знайшли хвостову частину снаряда від РСЗВ «Ураган».
Цитата
«Поліція Київщини вкотре закликає громадян, особливо мешканців деокупованих територій. У разі виявлення небезпечних предметів, не рухайте їх, відійдіть на безпечну відстань і сповістіть відповідні служби!», - наголошують правохоронці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від мін загинули вже більше 250 українців