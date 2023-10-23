На ранее оккупированных территориях Киевской области нашли часть от ракеты "Ураган"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Часть снаряда от «Урагана» обнаружили в лесу на Бучанщине, возле села Колонщина Макаровского района. Об этом сообщила полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Сообщается, что лесники вблизи села Колонщина на территории, которая была оккупирована во время активных боевых действий в Киевской области, нашли хвостовую часть снаряда от РСЗО «Ураган».
Цитата
«Полиция Киевщины в очередной раз призывает граждан, особенно жителей деоккупированных территорий. В случае обнаружения опасных предметов, не двигайте их, отойдите на безопасное расстояние и сообщите соответствующие службы!», - отмечают правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От мин погибли уже более 250 украинцев