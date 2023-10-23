На ранее оккупированных территориях Киевской области нашли часть от ракеты "Ураган"

Детали

Сообщается, что лесники вблизи села Колонщина на территории, которая была оккупирована во время активных боевых действий в Киевской области, нашли хвостовую часть снаряда от РСЗО «Ураган».

Цитата

«Полиция Киевщины в очередной раз призывает граждан, особенно жителей деоккупированных территорий. В случае обнаружения опасных предметов, не двигайте их, отойдите на безопасное расстояние и сообщите соответствующие службы!», - отмечают правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От мин погибли уже более 250 украинцев