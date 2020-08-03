На пропоноване Хомчаком скорочення штату армії відреагували у парламенті

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Народний депутат Михайло Забродський розкритикував "завзяті наміри" Генерального штабу ЗСУ скоротити чисельність української армії. Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Так, нардеп не розуміє, кому у Генштабі ЗСУ "заважають" вакантні посади.

"На них не витрачаються державні гроші, ніхто не отримує грошове забезпечення за цією посадою, як правило, за деякими винятками. Вона дозволяє зберігати організаційну структуру. І, наприклад, у разі загострення чи переходу конфлікту в іншу фазу, більш активну, цю посаду легко заповнити резервістом або військовослужбовцем, призваним за мобілізацією", - каже він.

Крім того, Забродський висловив нерозуміння пропозиції Генштабу ЗСУ привести чисельність української армії у відповідність до норм ЗУ, прийнятого ще у 2015 році.

На переконання нардепа, доцільніше розглянути й ухвалити новий закон, який би узаконив структуру і чисельність армії, яка є сьогодні.

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"Мова чомусь про ті показники, які були закладені трохи в інших обставинах та в інший час. А головне – незрозуміло, чому це питання поставлене першим у порядок денний програми діяльності керівництва ЗСУ. Таке враження, що решта проблем у нас у ЗСУ повністю вирішена і потрібно зробити суто технічний крок – привести чисельність до вимог закону і ніяк інакше", - сказав він.

Нагадаємо, "кадрову реформу" головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак анонсував, апелюючи до чисельності армії у розмірі 250 тис. військових, що визначена законом від 2015 року. Хоча сьогодні кількість військових ЗСУ і так не перевищує вказаної кількості.

Окрім того, вже зараз в армії некомплект у середньому по країні становить 60%.

Військові експерти "оптимізацію" Хомчака критикують та прогнозують значне скорочення артилерії, важкого озброєння. Також говорять про звільнення командувачів із бойовим досвідом, що буде наслідком такої кадрової реформи.

Військовий історик Михайло Жирохов навіть заявив про необхідність привернення уваги НАТО до пропозицій Хомчака. 

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