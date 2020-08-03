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На предлагаемое Хомчаком сокращение штата армии отреагировали в парламенте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Народный депутат Михаил Забродский раскритиковал "упорные намерения" Генерального штаба ВСУ сократить численность украинской армии. Об этом он заявил в интервью в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Так, нардеп не понимает, кому в Генштабе ВСУ "мешают" вакантные должности.

"На них тратятся государственные деньги, никто не получает денежное обеспечение по этой должности, как правило, за некоторыми исключениями. Она позволяет сохранять организационную структуру. И, например, в случае обострения или перехода конфликта в другую фазу, более активно, эту должность легко заполнить резервистом или военнослужащим, призванным по мобилизации", - говорит он.

Кроме того, Забродский выразил непонимание предложения Генштаба ВСУ привести численность украинской армии в соответствие с нормами ЗУ, принятого еще в 2015 году.

По мнению нардепа, целесообразнее рассмотреть и принять новый закон, который бы узаконил структуру и численность армии, которая есть сегодня.

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"Речь-то о тех показателях, которые были заложены немного в других обстоятельствах и в другое время. А главное - непонятно, почему этот вопрос поставлен первым в повестку дня программы деятельности руководства ВСУ. Такое впечатление, что остальные проблемы у нас в ВСУ полностью решены и нужно сделать чисто технический шаг - привести численность требованиям закона и никак иначе", - сказал он.

Напомним, "кадровую реформу" главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак анонсировал, апеллируя к численности армии в размере 250 тыс. военных, определенной законом от 2015 года. Хотя сегодня количество военных ВСУ и так не превышает указанного количества.

Кроме того, уже сейчас в армии некомплект в среднем по стране составляет 60%.

Военные эксперты "оптимизацию" Хомчака критикуют и прогнозируют значительное сокращение артиллерии, тяжелого вооружения. Также говорят об увольнении командующих с боевым опытом, что будет следствием такой кадровой реформы.

Военный историк Михаил Жирохов даже заявил о необходимости привлечения внимания НАТО к предложениям Хомчака.

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