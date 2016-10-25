На Прикарпатті жінці повідомили підозру у збуті наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Прикарпатті правоохоронці оголосили жінці підозру у зайняття незаконною діяльністю, пов’язаною із збутом особливо небезпечного наркотичного засобу — макової соломки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Правоохоронці з'ясували, що збут наркотичного засобу мав систематичний характер, за надання якого вона щоразу отримувала близько 500 гривень.
Наразі, в порядку ст. 208 КПК України 22-річну жительку затримали, та оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 (зайняття незаконною діяльністю, пов’язаною із збутом особливо небезпечного наркотичного засобу) ККУ.
Дівчині загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.