На Прикарпатье женщине сообщили подозрение в сбыте наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На Прикарпатье правоохранители объявили женщине подозрение в занятия незаконной деятельностью, связанной со сбытом особо опасного наркотического средства - маковой соломки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Правоохранители выяснили, что сбыт наркотического средства имел систематический характер, за предоставление которого она каждый раз получала около 500 гривен.
Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины 22-летнюю жительницу задержали, и объявили подозрение по ч. 2 ст. 307 (занятие незаконной деятельностью, связанной со сбытом особо опасного наркотического средства) УК Украины.
Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.