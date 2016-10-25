На Прикарпатье женщине сообщили подозрение в сбыте наркотиков

Правоохранители выяснили, что сбыт наркотического средства имел систематический характер, за предоставление которого она каждый раз получала около 500 гривен.

Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины 22-летнюю жительницу задержали, и объявили подозрение по ч. 2 ст. 307 (занятие незаконной деятельностью, связанной со сбытом особо опасного наркотического средства) УК Украины.

Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.