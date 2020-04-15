На Прикарпатті від коронавірусу померло вже 27 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Івано-Франківській області через COVID-19 померло вже 27 людей, всього захворіло 356 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Повідомляється, що в Івано-Франківській області на коронавірус захворіло 356 осіб, з них 27 - померло. При цьому, провели 868 досліджень, з них 512 виявились негативними.
Вказано, що найбільша кількість випадків захворювання в Івано-Франківську - 90, на другому місці Надвірнянський район - 56, а на третьому - Тисменицький і Тлумацький райони - по 28 випадків.
Нагадаємо, на Прикарпатті від коронавірусу помер сільський голова.