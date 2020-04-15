На Прикарпатье от коронавируса умерли уже 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области из-за COVID-19 умерли уже 27 человек, всего заболело 356 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Сообщается, что в Ивано-Франковской области на коронавирус заболело 356 человек, из них 27 - умерли. При этом, провели 868 исследований, из них 512 оказались отрицательными.
Указано, что наибольшее количество случаев заболевания в Ивано-Франковске - 90, на втором месте Надворнянский район - 56, а на третьем - Тисменицкий и Тлумацкий районы - по 28 случаев.
Напомним, на Прикарпатье от коронавируса умер сельский голова.