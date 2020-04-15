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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 21502 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 31656 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 48812 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 51299 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71707 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130494 просмотра

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Актуальное
На Прикарпатье от коронавируса умерли уже 27 человек

На Прикарпатье от коронавируса умерли уже 27 человек

Киев  •  УНН

 • 17886 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области из-за COVID-19 умерли уже 27 человек, всего заболело 356 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Сообщается, что в Ивано-Франковской области на коронавирус заболело 356 человек, из них 27 - умерли. При этом, провели 868 исследований, из них 512 оказались отрицательными.

Указано, что наибольшее количество случаев заболевания в Ивано-Франковске - 90, на втором месте Надворнянский район - 56, а на третьем - Тисменицкий и Тлумацкий районы - по 28 случаев.

Напомним, на Прикарпатье от коронавируса умер сельский голова.

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