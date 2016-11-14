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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Прикарпатті рецидивіст забив родича до смерті

На Прикарпатті рецидивіст забив родича до смерті

Київ • УНН

 • 5544 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вчора, 13 листопада у Калуші на Прикарпатті місцевий мешканець повідомив про виявлене тіло свого 51-річного родича за місцем проживання останнього. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Про це проінформували у прес-службі поліції Івано-Франківської області, повідомляє УНН.

В ході проведення першочергових розшукових заходів було встановлено підозрюваного у причетності до нанесення загиблому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть.

Як з’ясували, потерпілий напередодні ввечері розпивав спиртні напої разом з малознайомим чоловіком у себе вдома. Пізніше захмелівши, між ними раптово виник конфлікт, під час якого 32-річний калушанин руками і ногами почав бити господаря помешкання, чим спричинив чоловікові тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, переломів ребер, розриву легені, крововиливу у плевральну порожнину, закритої травми грудної клітки та її органів, від яких потерпілий помер на місці.

Підозрюваний у вчиненому злочині весною звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння грабежів та крадіжок.

Поліцейські затримали 32-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що передбачено ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного захисту у виді тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує від семи до десяти років ув’язнення. Проводиться слідство.

Українські Національні Новини

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