На Прикарпатье рецидивист забил родственника до смерти
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вчера, 13 ноября в Калуше на Прикарпатье местный житель сообщил об обнаружении тела своего 51-летнего родственника по месту жительства последнего. По данному факту начали уголовное производство. Об этом проинформировали в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области, сообщает УНН.
В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в причастности к нанесению погибшему тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Как выяснили, пострадавший накануне вечером распивал спиртные напитки вместе с малознакомым мужчиной у себя дома. Позже захмелев, между ними внезапно возник конфликт, в ходе которого 32-летний калушанин руками и ногами начал бить хозяина квартиры, причинив мужчине тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, переломов ребер, разрыва легкого, кровоизлияния в плевральную полость, закрытой травмы грудной клетки и ее органов, от которых потерпевший скончался на месте.
Подозреваемый в содеянном преступлении весной освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение грабежей и краж.
Полицейские задержали 32-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, что предусмотрено ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины и избрании меры защиты в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит от семи до десяти лет заключения. Проводится следствие.