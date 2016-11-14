На Прикарпатті на дорозі знайшли труп чоловіка
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вчора, 13 листопада, на Прикарпатті у с. Побережжя Тисменицького району на дорозі знайшли труп громадянина 1963 р.н., повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління НС Івано-Франківської ОДА.
В повідомленні управління зазначили, що виявлене тіло мало ознаки переохолодження. Тіло чоловіка доставлено в Івано-Франківський морг на експертизу.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, синоптики прогнозують, що снігопади припиняться у другій половині дня 14 листопада.