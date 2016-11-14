На Прикарпатье на дороге нашли труп мужчины
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вчера, 13 ноября, на Прикарпатье возле с. Побережье Тисменицкого района на дороге нашли труп гражданина 1963 г.р., сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ЧС Ивано-Франковской ОГА.
В сообщении управления отметили, что обнаруженное тело имело признаки переохлаждения. Тело мужчины доставили в Ивано-Франковский морг на экспертизу.
Напомним, как сообщал УНН, синоптики прогнозируют, что снегопады прекратятся во второй половине дня 14 ноября.