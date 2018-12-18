СБУ викрила працівників залізниці на розкраданні майна та вимаганні грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили працівників Дніпровського загону воєнізованої охорони регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця" на розкраданні майна та вимаганні грошей з підприємців. Про це передає УНН з посилання на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці загону спільно з представниками місцевого криміналітету організували механізм викрадення вантажів, зокрема металу, вугілля, паливо-мастильних матеріалів з вагонів, які проходять через залізничні станції Запорізької області. Зловмисники також вимагали від власників цих вантажів неправомірну винагороду за збереження цілісності та безперешкодне слідування товарів територією регіону", - йдеться у повідомленні.
Факт вимагання, одним із керівників Дніпровського загону воєнізованої охорони, було задокументовано. Він вимагав від приватного підприємця 400 тис. гривень та був затриманий під час отримання останньої частини хабара у розмірі майже 150 тис. грн.
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У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної діяльності.
Нагадаємо, військовою прокуратурою на хабарництві викрито одного з керівників ДП "Адміністрація морських портів України".