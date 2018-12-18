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Рада провалила створення інституту приватних детективів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України провалила голосування щодо законопроекту, яким в Україні дозволяється діяльність приватних детективів. "За" відповідний законопроект №3726 проголосувало 161 народний обранець з 226 необхідних, передає кореспондент УНН.

Рада провалила створення інституту приватних детективів

Документ регламентує процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, види послуг, які можуть надавати детективи, процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів та умови здійснення контролю за приватними детективами.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій кілька разів ставив питання про повернення до законопроекту та його ухвалення, але кожного разу в залі не назбирувалось необхідної кількості голосів. Також парламент не зміг направити законопроект на доопрацювання в комітети. В такому разі, відповідно до законодавчої процедури, він вважається відхиленим.

"Я змушений повідомити, що законопроект про приватну детективну розшукову діяльність відхилений", - сказав Парубій.
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, він дозволить легалізувати приватну детективну діяльність, яка фактично здійснюється в Україні. Документ дозволить поставити її під контроль держави та значно збільшити можливості громадян України у захисті своїх законних інтересів, конституційних прав та свобод.

Як повідомляв УНН, слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні зареєстрували перші кримінальні провадження за фактом можливого отримання хабарів.

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