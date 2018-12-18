Рада провалила створення інституту приватних детективів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України провалила голосування щодо законопроекту, яким в Україні дозволяється діяльність приватних детективів. "За" відповідний законопроект №3726 проголосувало 161 народний обранець з 226 необхідних, передає кореспондент УНН.
Документ регламентує процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, види послуг, які можуть надавати детективи, процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів та умови здійснення контролю за приватними детективами.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій кілька разів ставив питання про повернення до законопроекту та його ухвалення, але кожного разу в залі не назбирувалось необхідної кількості голосів. Також парламент не зміг направити законопроект на доопрацювання в комітети. В такому разі, відповідно до законодавчої процедури, він вважається відхиленим.
"Я змушений повідомити, що законопроект про приватну детективну розшукову діяльність відхилений", - сказав Парубій.
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, він дозволить легалізувати приватну детективну діяльність, яка фактично здійснюється в Україні. Документ дозволить поставити її під контроль держави та значно збільшити можливості громадян України у захисті своїх законних інтересів, конституційних прав та свобод.
Як повідомляв УНН, слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні зареєстрували перші кримінальні провадження за фактом можливого отримання хабарів.