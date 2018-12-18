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СБУ разоблачила работников железной дороги на хищении имущества и вымогательстве денег

Киев • УНН

 • 9391 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работников Днепровского отряда военизированной охраны регионального филиала "Приднепровская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" на хищении имущества и вымогательстве денег с предпринимателей. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ разоблачила работников железной дороги на хищении имущества и вымогательстве денег

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области. Злоумышленники также требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона", - говорится в сообщении.

Факт вымогательства, одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны, было задокументировано. Он требовал от частного предпринимателя 400 тыс. гривен и был задержан при получении последней части взятки в размере почти 150 тыс. грн.

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности.

Напомним, военной прокуратурой во взяточничестве разоблачен один из руководителей ГП "Администрация морских портов Украины".

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