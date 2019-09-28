На президентських виборах в Афганістані втрачено зв'язок з понад 800 дільницями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Незалежна виборча комісія Афганістану (НВК) втратила зв'язок з 870 дільницями для голосування на президентських виборах в Афганістані. Про це повідомляє телеканал TOLOnews, передає УНН.
"Комісія зберігає зв'язок з 4503 виборчими дільницями з 5373. Зв'язок втрачено з виборчими дільницями в провінціях Бадахшан, Тахар, Кундуз і Балх, де не діють телекомунікаційні сервіси", - наводить телеканал слова голови секретаріату НВК Хабіба ур-Рахман Нанга.
На даний момент НВК Афганістану не має жодних даних про робочому стані згаданих ділбниць.
Нагадаємо, що 28 вересня в Афганістані проходять четверті після падіння режиму талібів у 2001 році президентські вибори. Представники руху "Талібан", які не визнають легітимність афганського уряду, напередодні виборів оголосили про намір зірвати голосування і закликали громадян не йти на виборчі дільниці.
Як повідомляв УНН, при вибуху біля виборчої дільниці в Кандагарі постраждали 15 осіб.