При вибуху біля виборчої дільниці в Кандагарі постраждали 15 осіб

Всі постраждалі - чоловіки, повідомив співрозмовник агентства.

Уточнюється, що вибух в Кандагарі став першим серйозним подією після початку голосування на президентських виборах в Афганістані.

Нагадаємо, в Мексиці вибухнула майстерня з виробництва піротехніки.