При вибуху біля виборчої дільниці в Кандагарі постраждали 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Кількість постраждалих під час вибуху біля виборчої дільниці в Кандагарі на півдні Афганістану досягло 15. Про це в суботу повідомляє агентство France Presse з посиланням на представника лікарні, куди доставили поранених, передає УНН.
Всі постраждалі - чоловіки, повідомив співрозмовник агентства.
Уточнюється, що вибух в Кандагарі став першим серйозним подією після початку голосування на президентських виборах в Афганістані.
Нагадаємо, в Мексиці вибухнула майстерня з виробництва піротехніки.