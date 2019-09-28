При взрыве у избирательного участка в Кандагаре пострадали 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Число пострадавших при взрыве у избирательного участка в Кандагаре на юге Афганистана достигло 15. Об этом в субботу сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя больницы, куда доставили раненых, передает УНН.
Все пострадавшие — мужчины, сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что взрыв в Кандагаре стал первым серьезным событием после начала голосования на президентских выборах в Афганистане.
Напомним, в Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники.