При взрыве у избирательного участка в Кандагаре пострадали 15 человек

Все пострадавшие — мужчины, сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что взрыв в Кандагаре стал первым серьезным событием после начала голосования на президентских выборах в Афганистане.

Напомним, в Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники.